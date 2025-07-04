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Çankırı'da dilenci kılığına giren zabıta, 10 dakikada vatandaşlardan 340 lira topladı

Çankırı'da dilenci kılığına giren zabıta, 10 dakikada vatandaşlardan 340 lira topladı

Çankırı'da dilenci kılığına giren zabıta, vatandaşlardan 10 dakika içinde 340 lira topladı.

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Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek ve onları bilinçlendirmek amacıyla sosyal deney yapıldı.

Bu kapsamda bir zabıta görevlisi, eski kıyafetler giydi, bacağını sargı beziyle sardı, maske, şapka ve gözlük taktı, iş göremezlik raporu ve bastonla sokaklara çıktı.

Sakat taklidi yaparak çocukları için para topladığını belirten zabıta görevlisi, kentin işlek noktalarında 10 dakika içinde vatandaşlardan 340 lira topladı.

Toplanan paralar daha sonra zabıta amiri tarafından açıklama yapılarak sahiplerine geri verildi.

Yapılan uygulamanın sosyal deney olduğu açıklanan vatandaşlar, dilencilere karşı bilinçli hareket edilmesi ve yardımların devletin ilgili kurumlarına yapılması yönünde uyarıldı.

Diğer yandan, zabıta ekiplerinin çalışması sırasında bir dilenci yakalanarak yasal işlem yapılmak üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.

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