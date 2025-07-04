Galatasaray'da ayrılık! Barış Alper gidiyor, yerine yıldız isim geliyor

Galatasaray, yönetimden transfer görüşmesi yapmak için izin isteyen Barış Alper Yılmaz'ın yerine Lyon forması giyen Mikautadze'yi düşündüğü iddia edildi.

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Leroy Sane sonrası transferde hareketliliğini sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Mikautadze için harekete geçti.

BARIŞ ALPER, GALATASARAY'DAN İZİN İSTEDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre menajeri Avrupa'dan 2 kulüple görüşen Barış Alper Yılmaz, görüşmeler yapmak için Galatasaray'dan izin istedi.

Milli futbolcudan 25 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olan Galatasaray, bu rakamın gelmesi durumunda teklife dönüş yapacak.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Barış Alper Yılmaz'ın satılması durumunda planını hazırlayan sarı-kırmızılıların Mikautadze için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Lyon'la temasa geçen Galatasaray, Fransız kulübünün içinde bulunduğu kötü mali durumu kendi avantajına çevirecek. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon görev aldığı 47 maçta, 17 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.