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İran'da din adamları harekete geçti! Trump ve Netanyahu'ya idam fetvası

İran'da din adamları harekete geçti! Trump ve Netanyahu'ya idam fetvası

İran'ın Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dini hükümlere göre idamı hak ettiğini belirtti. İranlı din adamları da Trump ve Netanyahu için idam fetvası açıkladı.

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Tahran’ın geçici Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, bu haftaki cuma hutbesinde, ABD Başkanı Trump’ın İran’a ve ülke lideri Ali Hamaney'e tehditlerine tepki gösterdi. İran'da din adamları Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için fetva açıkladı.

'ABD BAŞKANI'NIN EN BÜYÜK APTALLIĞI'

Trump’ın tehditlerini "ABD Başkanı'nın en büyük aptallığı" olarak niteleyen Hatemi, "İran halkının teslim olmayacağını ve geçmişte dayatılan savaşlara rağmen boyun eğmediğini" ifade etti.

'NETANYAHU VE TRUMP'IN CEZASI İDAM'

Netanyahu ve Trump'ın "yeryüzünde bozgunculuk çıkarma", "toplu insan öldürme" gibi suçlar işlediğini söyleyen Hatemi, dini hükümlere göre cezalarının idam olduğunu kaydetti.

DİN ADAMLARI TRUMP VE NETANYAHU'NUN İDAM EDİLMESİ İÇİN FETVA YAYINLADI

Öte yandan İran'daki önde gelen din adamları, ABD ve İsrail'in, Hamaney'e tehditlerine karşı ayrı ayrı açıkladıkları fetvalarla, Trump ve Netanyahu'nun kanının dökülmesinin "mübah" olduğunu savundu.

Ayetullah Mekarim Şirazi ve Ayetullah Nuri Hamedani de İran liderini tehdit etmenin başlı başına "dine savaş açmak" olduğunu belirtti; Trump ve Netanyahu'nun öldürülmesi gerektiğini söyledi.

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