Oyuncu Elçin Sangu'dan yangınlara ilişkin açıklama! "Çaresizce yanmayı bekliyoruz"

Oyuncu Elçin Sangu son günlerde sevgilisi ile açtığı dava ile gündem olmuştu. İzmir'de devam eden orman yangınları sürerken Sangu'dan sert bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "İzmir yanıyor" etiketiyle paylaşım yapan oyuncu yüksek perdeden seslendi.

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Türkiye'nin günlerdir söndürmek için seferber olduğu İzmir'deki orman yangınları, toplumun her kesiminden tepki ve endişe dolu paylaşımları da beraberinde getirdi. Felakete sessiz kalmayan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti ve yetkililere seslendi.

"ARTIK BİR ŞEYLER YAPIN"

Ünlü oyuncu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bakın bu öyle böyle bir yangın değil bu bir felaket şuan bir felaket yaşanıyor evlere kadar ulaşan, şehre inen ve söndürülemeyen bir felaket! Tüm İzmir halkı ve canlıları büyük bir tehdit altında, biz de çaresizce yanmayı bekliyoruz, uyku uyumadan her an haber almak için tetikte bekliyoruz. Artık bir şeyler yapın. #izmiryanıyor"