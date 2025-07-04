BIST 10.248
DOLAR 39,84
EURO 46,93
ALTIN 4.270,84
HABER /  SPOR

Süper ligde 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi derbi maçların haftaları belli oldu

Süper ligde 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi derbi maçların haftaları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligde sezon 8 Ağustos'ta başlayacak ve 17 Mayıs 2026'da sona erecek. Yeni sezondaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 14. haftada oynanacak.

Abone ol

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla sona erecek. İkinci devrenin 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacağı ligde sezon, 17 Mayıs 2026'da sona erecek.

Fikstür çekiminde açıklamada bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, rekabet düzeyini artırmak için ligin bu sezon 18 takımla oynanacağını hatırlatarak, "Bu düzenlemenin sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. 2025-2026 sezonunun yine seyir zevki yüksek, üst düzey rekabet içerisinde ve heyecanlı bir yarışa sahne olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

ikas Eyüpspor-Konyaspor

Antalyaspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Kocaelispor

Samsunspor-Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

Gaziantep FK-Galatasaray

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Göztepe

Kayserispor-Beşiktaş

Büyük maçların programı

Süper Lig'in ilk yarısında büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

ÖNCEKİ HABERLER
Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan tepkilere yanıt! "Aşktan korkmayın"
Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan tepkilere yanıt! "Aşktan korkmayın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Zeren Group Holding, Alfemo’yu satın aldı
Zeren Group Holding, Alfemo’yu satın aldı
Şekerbank'ta üst düzey atama
Şekerbank'ta üst düzey atama
Şehit dozer operatörü İbrahim Demir'e veda! Gözyaşları sel oldu
Şehit dozer operatörü İbrahim Demir'e veda! Gözyaşları sel oldu
Eskişehir'de orman yangını kontrol altında!
Eskişehir'de orman yangını kontrol altında!
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem!
Buca'daki orman yangınına tutuklama! Benzin dökerek...
Buca'daki orman yangınına tutuklama! Benzin dökerek...
Kamu işçisine zam pazarlığında son viraj: Gözler haftaya çevrildi!
Kamu işçisine zam pazarlığında son viraj: Gözler haftaya çevrildi!
RAMS Başakşehir duyurdu: Sözleşmesi uzatıldı
RAMS Başakşehir duyurdu: Sözleşmesi uzatıldı
AKOM'dan İstanbullulara sıcak hava uyarısı
AKOM'dan İstanbullulara sıcak hava uyarısı
Gary Lineker vurdu gol oldu: BBC'nin Gazze belgeseli ayıbı
Gary Lineker vurdu gol oldu: BBC'nin Gazze belgeseli ayıbı