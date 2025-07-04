Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan tepkilere yanıt! "Aşktan korkmayın"

Ünlü şarkıcı Ece Erken ve Sinan Akçıl ilk olarak Samsun havaalanında el ele görülmüştü. Çift bu görüntülerin yayılmasının ardından gündemden düşmüyor. "Enişte" eleştirileri sonrası ünlü isimlerden tepkilere yanıt geldi.

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Sinan Akçıl şarkısına Şile’de klip çekti, Ece Erken sevgilisini sette yalnız bırakmadı. Akçıl, ilişkisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi: “Bırakın herkes istediğini yaşasın."

BIRAKIN MUTLU OLAYIM

Geçtiğimiz günlerde Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenen Sinan Akçıl ve Ece Erken’in sürpriz ilişkisi, magazin gündemine damga vurdu.

Ece Erken’in, Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde Sinan Akçıl’a “enişte” diye hitap ettiğinin ortaya çıkmasıyla sevgililer eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada “Bırakın mutlu olayım” diyerek sitem eden Ece Erken tepkilere rağmen ilişkisine sahip çıktı, Sinan Akçıl’la aşk pozunu paylaştı.

AZ KONUŞULSUN, ÇOK YAŞANSIN

Ece Erken, Sinan Akçıl’ı yeni şarkısının klip çekiminde de yalnız bırakmadı. Mustafa Erol’la düet yaptığı “Esme” şarkısına Şile’de klip çeken Akçıl, basın mensuplarının ilişkisiyle ilgili sorularına “Her şey yolunda, çok fazla konuşmak istemem. Konuşuldukça nazar değiyor. Az konuşulsun, çok yaşansın” yanıtını verdi. Şarkıcı, eleştiriler için de şöyle konuştu: “Bence bu kadar kurcalamaya gerek yok bazı şeyleri. Herkes istediğini yaşasın, bırakın. Aşklar güzel, yaşansın. Aşk yaşamaktan korkmayın.”

“Esme” klibinde Mustafa Erol’la kamera karşısına geçen Sinan Akçıl, yaptığı benzetmeyle güldürdü: “Ben Demet Akalın, Mustafa da Sefo!” Akalın ve Sefo, “Yerinde Dur” adlı düetleriyle gündemde.