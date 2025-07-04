Sıfır otomobil hayali kuranlar dikkat: Peugeot'da temmuz kampanyası başladı

Peugeot binek ve hafif ticari araç modellerinde ödeme ve kredi avantajları sağladığı temmuz kampanyasını başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz boyunca sürecek kredi teklifleri kapsamında, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, 85 bin lira takas desteği ile birlikte tüzel müşterilere özel 170 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi avantajıyla sunuluyor.

Yeni 3008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu yeni E-3008 modelinde ise sadece tüzel müşterilere özel 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Peugeot 2008 ise Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteği ile birlikte bireysel müşterilere özel 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 60 bin lira takas desteğiyle birlikte tüzel müşterilere özel 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi olanaklarıyla satın alınabiliyor.

E-2008 ise Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 40 bin lira takas desteğiyle birlikte 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

E-30'de 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi

Peugeot 408'de de Allure donanım seviyesinde 60 bin lira takas desteğiyle birlikte 150 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise sadece tüzel müşterilere özel 150 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Peugeot'un C segmentindeki hatchback temsilcisi yüzde 100 elektrikli E-308 ise 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatıyla temmuzda da otomobil severleri Peugeot yetkili satıcılarına bekliyor.

Yeni Peugeot 5008 GT donanım seviyesinde ise 100 bin lira takas indirimi ve sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyesinde 170 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

E-208'de 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi

E-5008’de ise sadece tüzel müşterilere özel GT donanımlı versiyonda 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sunuluyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve teknolojisiyle öne çıkan yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot Rifter'ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyesinde 40 bin lira takas desteği ile birlikte 400 bin lira, 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Bununla birlikte Rifter'ın manuel şanzımanlı Allure donanımlı versiyonunda 250 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi olanakları bulunuyor. Segmentinin yaratıcısı Partner Van ise 400 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Çok yönlülüğüyle dikkati çeken Expert Traveller, Expert Van modellerinde 300 bin lira 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunulurken, Boxer Van 3,5 Ton versiyonunda ise 400 bin lira 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.