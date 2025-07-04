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ABD'den İran ve Hizbullah bağlantılı şirketlere yaptırım kararı

ABD'den İran ve Hizbullah bağlantılı şirketlere yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah’ın mali faaliyetlerini yönettiği belirtilen Al-Qard al-Hassan şirketiyle bağlantılı yedi kişi ve bir kuruluşu yaptırım listesine aldı. İran bağlantılı bazı şirketler ve gemilere de yeni yaptırımlar uygulandı.

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ABD yönetimi, Hizbullah’a yönelik ekonomik baskılarını artırmaya devam ediyor. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hizbullah’ın finansal yapısını yönettiği iddia edilen Al-Qard al-Hassan (AQAH) şirketiyle bağlantılı yedi üst düzey yetkili ve bir kuruluş, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alındı.

ABD tarafından 2007 yılında yaptırım kapsamına alınan AQAH’ın, Hizbullah’ın uluslararası finans sistemine erişim sağlamak ve mali işlemlerini yönetmek için kullanıldığı vurgulandı. Yeni yaptırımlar, AQAH’ın “gölge” hesaplar aracılığıyla milyonlarca dolarlık işlem yapmasını kolaylaştıran isimleri hedef alıyor.

Yaptırım listesine eklenen isimler şöyle sıralandı:

Nehme Ahmad Jamil, Issa Hussein Kassir, Samer Hasan Fawaz, Imad Mohamad Bezz, Ali Mohamad Karnib, Ali Ahmad Krisht ve Mohammed Suleiman Badir.
Bu isimlere ek olarak Tashilat SARL adlı kuruluş da yaptırım kapsamına alındı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan bir diğer açıklamada ise İran petrolü kaçakçılığına karıştığı öne sürülen şirketlere ve gemilere yönelik yeni yaptırımlar duyuruldu. Açıklamaya göre, Iraklı iş adamı Salim Ahmed Said tarafından yönetilen bazı şirketler, İran petrolünü “Irak petrolü” gibi göstererek kar elde etmekle suçlandı.

Ayrıca, İran’a ait petrolün gizli sevkiyatında kullanılan bazı gemilerin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

ABD yönetimi, Hizbullah ve İran bağlantılı finansal ağları hedef alan bu yaptırımların, "yaptırımlardan kaçma girişimlerine karşı caydırıcılık" amacı taşıdığını belirtiyor.

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