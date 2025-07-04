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İsrail, İran'ın fişini çekmek istiyor! 'Uygulama planı' hazırlanıyor

İsrail, İran'ın fişini çekmek istiyor! 'Uygulama planı' hazırlanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik geçen ay başlattıkları günler süren savaşın ardından yazılı açıklamalarda bulundu. Katz, ülkesinin birincil önceliğinin İran'ın ülkesini tehdit etmeye devam etmesini önlemek olduğunu ifade etti.

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay başlattıkları ve 12 gün süren İran'a yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu saldırılara değinen Katz, bu saldırılarda "İran'ın nükleer ve füze programının engellenmesinde kayda değer başarı elde edildiğini" savundu.

Katz, "İsrail ordusunun şimdiki görevi, İran'ın İsrail'i tehdit etmeye devam etmesini önlemek için bir uygulama planı hazırlamak." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların, "İsrail'in güvenliği için dönüm noktası olduğunu" ileri sürdü.

"Yıllar süren planlama"

Zamir, İran'a yönelik saldırıların "yıllar süren planlama, istihbarat toplama ve eğitim çalışmaları sonucunda hazırlandığını" kaydetti.

İran'a yönelik saldırıların zamanlamasına dikkati çeken Zamir, "Harekete geçmemiş olsaydık, gelecekte telafisi mümkün olmayacak şekilde bedel ödeyeceğimizi biliyorduk." yorumunda bulundu.

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