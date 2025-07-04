Bomba faiz indirimi açıklaması! MÜSİAD o tarihi işaret etti

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Temmuz ayını işaret eden Özdemir "Belki 350-400 kadar bir düşüş gelmesini bekliyoruz" dedi.

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⁠MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Özdemir, "Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş gelmesini bekliyoruz" dedi.

Özdemir "MÜSİAD olarak, önümüzdeki dönem, firmaların dijitalleşme altyapısına harcayabilecekleri düşük finansmanlı kredi imkanları sunmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.