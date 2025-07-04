Bomba faiz indirimi açıklaması! MÜSİAD o tarihi işaret etti

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Temmuz ayını işaret eden Özdemir "Belki 350-400 kadar bir düşüş gelmesini bekliyoruz" dedi.Abone ol
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Özdemir, "Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş gelmesini bekliyoruz" dedi.
Özdemir "MÜSİAD olarak, önümüzdeki dönem, firmaların dijitalleşme altyapısına harcayabilecekleri düşük finansmanlı kredi imkanları sunmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.