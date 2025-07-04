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GDZ elektrik kimin Gediz elektriğin sahibi Ceyhan Saldanlı kimdir daha önce de olay oldu

GDZ elektrik kimin Gediz elektriğin sahibi Ceyhan Saldanlı kimdir daha önce de olay oldu

GDZ (Gediz) Elektrik dağıtım şirketi İzmir'deki orman yangınları ile gündemde. İzmir valisi yangınların elektrik direklerinden çıktığını açıklayınca gözler GDZ Elektrik'in sahibine çevrildi. GDZ Elektrik'in sahibi Ceyhan Saldanlı kimdir aslen nereli?

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Elektrik yakın zamanda İzmir'de yoldaki elektrik çarpması ile gündeme gelmişti. Şimdi de İzmir'deki orman yangınlarının sebebi olarak gösteriliyor.

GDZ elektrik kimin Gediz elektriğin sahibi Ceyhan Saldanlı kimdir daha önce de olay oldu - Resim: 0 Aydem Enerji'nin çatısı altında bulunan GDZ Elektrik'in sahibi Ceyhan Saldanlı. Gediz EDAŞ, 2006 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan alınan lisanslarla elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerine başladı. 2013 yılında özelleştirme sürecini tamamlayan Gediz EDAŞ, Aydem Enerji çatısı altında elektrik dağıtım yolculuğuna devam etti. 2015 yılında Gediz EDAŞ'ın ticari ismi GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak değiştirildi.

GDZ elektrik kimin Gediz elektriğin sahibi Ceyhan Saldanlı kimdir daha önce de olay oldu - Resim: 1

Bugün GDZ Elektrik, Aydem Enerji'nin çatısı altında, Türkiye'nin en büyük beş bölgesi arasında yer alıyor. Abone sayısı ve elektrik tüketimi bakımından önemli bir konumda olan GDZ Elektrik, aynı zamanda önemli sanayi, ticaret ve turizm merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

GDZ sahibi Ceyhan Saldanlı kimdir nereli?
Ceyhan Saldanlı, 1954 yılında Denizli'de dünyaya geldi. 1975'te İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olan Saldanlı, 1975-1980 yılları arasında kamu sektöründe görev yaptı. 

GDZ elektrik kimin Gediz elektriğin sahibi Ceyhan Saldanlı kimdir daha önce de olay oldu - Resim: 2

1980 yılında Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tümaş Mermer A.Ş.'nin kuruluşunda aktif rol oynayan Saldanlı, 1991 yılında Aydem Perakende ve Dağıtım şirketlerinin kuruluşuyla enerji sektörüne atıldı.

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