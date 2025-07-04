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Samsun'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Samsun'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

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Gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu kentte, Alanlı Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı çöktü.

Çökmenin etkisiyle 3 araç duvarın altında kaldı, 1 araç ise oluşan boşluğa düşüp zarar gördü.

Samsun'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı - Resim: 0

İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, araçları vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı.​​​​​​​

Samsun'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı - Resim: 1

Samsun'da istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı - Resim: 2

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