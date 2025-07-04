Sigaraya okkalı zamlar geldi Winston, Camel, Monte Carlo zamlı fiyat listesi

Temmuz ayı itibariyle ÖTV zammı sigaraya yansımaya başladı. İlk zam haberi JTİ grubundan geldi. Winston, Camel, Monte Carlo sigarasına 5 lira zam yapıldı. Zam sonrasında Winston, Camel, Monte Carlo zamlı fiyat listesi...

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Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, içki ve tütün ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 zam yapılacağını duyurmuştu.

Sigaraya 5 TL zam geldi

Beklenen zam gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarından sonra sigaraya da zam geldi. Sigara fiyatlarına 5 TL zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın aktardığına göre, bir sigara grubuna yapılan zam sonrası fiyatlar 100 liraya dayandı. Zamla beraber grubun en pahalı sigarası 96 TL, en ucuz sigarası ise 80 TL oldu.

Bugünden itibaren fiyatlara yansıdı

Dündar, zammın temmuz ayındaki ÖTV artışlarından kaynaklandığını belirterek yeni fiyatların 4 Temmuz Cuma gününden itibaren etiketlere yansıdığını açıkladı.