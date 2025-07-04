BIST 10.228
DOLAR 39,85
EURO 46,97
ALTIN 4.283,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir Buca yangınında son durum! 2 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir Buca yangınında son durum! 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve Menderes ilçesine sıçrayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

Abone ol

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Gece boyunca ekipler yangının mobilya imalatı ve satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kısıkköy ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için müdahalede bulundu. Vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla yürütülüyor.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tatile giderken adet geciktirici kullanmak güvenli mi?
Tatile giderken adet geciktirici kullanmak güvenli mi?
Bu da oldu! Bir kadın yapay zeka sayesinde hamile kaldı
Bu da oldu! Bir kadın yapay zeka sayesinde hamile kaldı
İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtmıştı! Doruk Dökücü gözaltına alındı
İmamoğlu'na destek için diplomasını yırtmıştı! Doruk Dökücü gözaltına alındı
Yardım kuruluşu eski çalışanı Gazze'de yiyecek bekleyen aç Filistinlilere ateş açıldığını itiraf etti
Yardım kuruluşu eski çalışanı Gazze'de yiyecek bekleyen aç Filistinlilere ateş açıldığını itiraf etti
TBMM'de salgın alarmı! 100'ün üzerinde vekil ve personel hastanelik oldu
TBMM'de salgın alarmı! 100'ün üzerinde vekil ve personel hastanelik oldu
Kocaeli'de silahla vurulan baba ve oğul hayatını kaybetti
Kocaeli'de silahla vurulan baba ve oğul hayatını kaybetti
Meteoroloji'nin uyarısı korkuttu! Orman yangınlarında son durum hangi illerde yangınlar sürüyor?
Meteoroloji'nin uyarısı korkuttu! Orman yangınlarında son durum hangi illerde yangınlar sürüyor?
DMM, Emine Erdoğan'a yönelik provokasyonlara geçit vermedi
DMM, Emine Erdoğan'a yönelik provokasyonlara geçit vermedi
Kredi kartı ile altın alanlar yandı! Anında tespit ediliyor, dev cezalar...
Kredi kartı ile altın alanlar yandı! Anında tespit ediliyor, dev cezalar...
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarıya çıkmayın
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarıya çıkmayın
Sarıyer'de denizde görüp ihbar ettiler!
Sarıyer'de denizde görüp ihbar ettiler!
ABD Başkanı Trump'tan Putin görüşmesine ilişkin açıklama: Hiçbir ilerleme kaydedemedik
ABD Başkanı Trump'tan Putin görüşmesine ilişkin açıklama: Hiçbir ilerleme kaydedemedik