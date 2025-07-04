Kredi kartı ile altın alanlar yandı! Anında tespit ediliyor, dev cezalar...

Kredi kartıyla altın alıp birkaç saat sonra bozdurarak nakit ihtiyacını karşılayanların hesap hareketliliği fark edildiğinde bankalar suç duyurusunda bulunabilecek.500 bin TL ve üzerindeki altın alım işlemleri risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor ve birkaç gün içinde denetim süreci başlatılıyor.

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Son dönemde çok sayıda kişi kredi kartı limitiyle altın alarak ardından nakit paraya çeviriyor. Yasal takibe düşen borçların ardından icralar peş peşe geliyor. Ancak hukukçular bu tür işlem yapanların ceza yaptırımlarıyla da karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekiyorlar.

Halk TV'de yer alan habere göre bankaların savcılıklara suç duyurusunda bulunabileceğine de dikkat çeken hukukçular kredi kartı limitini altın alarak boşaltıp ardından nakit paraya çeviren sonrasında ise dev cezalarla karşı karşıya kalanların arttığına dikkat çekiyorlar.

İŞLEMLER DENETİM ALTINDA

Gelir İdaresi Başkanlığı, altın alınıp aynı gün içinde nakde çevrilmesine aracılık eden kuyumcuları da mercek altına aldı. Vergi usulüne aykırı işlem yapan ve kredi kartı üzerinden “nakit dönüşüm zinciri” kuran işletmelere para cezası, belge iptali ve faaliyet durdurma cezaları uygulanabilecek. Sektörde bazı kuyumculara lisans iptali tehdidiyle tebligatlar gönderildiği belirtiliyor.

500 BİN TL ÜSTÜ İŞLEMLER ANINDA TESPİT EDİLİYOR

500 bin TL ve üzerindeki altın alım işlemleri risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak tespit ediliyor ve birkaç gün içinde denetim süreci başlatılıyor. Bu kapsamda hem kullanıcı hem de işlem yapan kuyumcu incelemeye alınıyor.