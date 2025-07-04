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İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarıya çıkmayın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarıya çıkmayın

Öyle bir sıcak hava geliyor ki aman dikkat! İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

34 dereceye yükselecek

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

METEOROLOJİ AÇIKLADI? BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

YARIN AŞIRI SICAKLAR GELİYOR

İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarıya çıkmayın - Resim: 0

İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı! Bu saatlerde dışarıya çıkmayın - Resim: 1

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