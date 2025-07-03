Korkunç olay! Denizde ceset bulundu

İstanbul Sarıyer’de Yeniköy İskelesi önlerinde denizde bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkarırken, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.Abone ol
Sarıyer'de, iskele yakınlarında denizde ceset bulundu.
Yeniköy İskelesi önlerinde ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Durumun bildirildiği Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.