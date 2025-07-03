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En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni gelişme! Kabul edildi

En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni gelişme! Kabul edildi

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme kabul edildi.

AK Partili milletvekilleri tarafından verilen önergede düzenlemenin gerekçesi, "TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı olan yüzde 16.67 oranında arttırılarak 16.881 TL'ye yükseltilmesi amaçlanmıştır" diye ifade edildi.

Teklif önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'da görüşülerek yasalaştırılacak. 

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