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Bakan Kurum’dan sıcak hava uyarısı

Bakan Kurum’dan sıcak hava uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artacağı uyarısını yaptı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından ”Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden aldığımız verilere göre; önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde” mesajını paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 5-12 Temmuz arasında sıcaklıkların 4-6 derece daha artması bekleniyor.

BAZI İL MERKEZLERİNDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ

5-12 Temmuz arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek değerler şöyle: Ankara 36, İstanbul 34, İzmir 39, Konya 36, Edirne 40, Bursa 36, Aydın 44, Muğla 40, Antalya 40, Adana 38, Diyarbakır 43.

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