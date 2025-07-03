Fetullah Gülen Hikmet Çetin görüştü mü? Barış Yarkadaş belgeyi ortaya çıkardı

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in Fetullah Gülen ile gizlice görüştüğünü iddia etti. Çetin'in yalanlamasına yanıt veren Yarkadaş, 1995 yılında gizli görüşmesi açığa çıkan Çetin'in Cumhuriyet gazetesine verdiği “İstediğim kişiyle görüşürüm” açıklamasını gündeme getirdi. Yarkadaş, ayrıca Gülen'in “Hikmet Çetin TBMM Başkanı iken yurt dışındaki okullarımız için referans mektubu yazardı” sözlerinin yer aldğı videoyu paylaştı.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de katıldığı programra CHP eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in, görevde olduğu dönemde Fethullah Gülen ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yarkadaş, “Birisi de çıkıp, Hikmet Çetin genel başkan iken Fethullah Gülen’le gizli görüştü, onu neden yanınızda tutuyorsunuz dese ne olacak? Büyük kriz çıkar,” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın iddiasına Çetin'den yalanlama geldi. Yarkadaş, konuya ilişkin detayları X platformundaki hesabından aktararak Çetin'e yanıt verdi:

TROLLERİ ‘UTANDIRACAK’ HİKMET ÇETİN BELGESİ…

"Önceki gece yayınlanan #TaksimMeydanı ‘ndaki konuşmamın akışı sırasında hiçbir kastım olmadan CHP’nin önceki Genel Başkanı Hikmet Çetin’den söz ettim. Konuşmam sırasında özetle “Biri de çıkıp Hikmet Çetin’in Fethullah Gülen’le yaptığı gizli görüşmeyi açıklasa ne olacak? O zaman ne diyeceksiniz? Gerek var mı böyle şeylere?” diye sordum.

Vay vay vay.. Genel merkez ve İBB’ye anket - araştırma adı altında fatura kesen trolller yine “mal bulmuş mağribi” gibi sistemli saldırıya geçti. Bu veletler partili olmadığı ve parti tarihini de bilmedikleri için beni “yalan söylemek ve uydurmak”la suçladılar. Tabii küfür, hakaret vs de cabası.. İşin ilginç yanı Hikmet Abi de bir twit atarak “Ben gizli ya da açık görüşmedim. Hayal görüyorsun Barış” dedi.

Twitini sonra sildi. Sonra bir daha yazdı, bir daha sildi. Oysa ki; ortada bir yalan yok. Hikmet Abi muhtemelen hatırlamıyor ya da hatırlamak istemiyor ama kendisinin bu konuyla ilgili Cumhuriyet’te demeci var. Çetin, CHP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı gizli görüşme açığa çıkınca “İstediğim kişiyle görüşürüm” demişti.

(1995 - Haziran) CHP PM de bunun üzerine olağanüstü toplantı yapmıştı. CHP adına ahkam kesen trolleşmiş veletler partinin önünden bile geçmedikleri için bunları bilmezler. Neyse… O dönem sadece Hikmet Abi değil, şimdi FETÖ lideri olan şahıs da bu görüşmeyi TV’de anlatıyor ve “Hikmet Çetin TBMM Başkanı iken yurt dışındaki okullarımız için referans mektubu yazardı” diyor.

NATO’nun Afganistan’daki temsilciliğini üstlenen Hikmet Abi üzerinden bize ders vermeye çalışanlara tavsiyem “CHP’nin tarihini okumaları”dır. Partililik başka bir ruhtur… Partililik, menfaat karşılığı trolleşip ona buna küfür etmek değildir."