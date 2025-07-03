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"Doğal gaz fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de arttı" iddiasını DMM yalanladı

"Doğal gaz fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de arttı" iddiasını DMM yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Doğal gaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" iddiasının, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

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DMM'den, "Doğal gaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, 'Doğal gaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye'de yüzde 117 arttı' başlıklı haber ve paylaşımlar, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik dezenformasyon içermektedir. Söz konusu iddialar, Türkiye'nin sübvansiyon politikalarını bilinçli şekilde yok saymakta, enerji piyasalarındaki küresel dalgalanmaları göz ardı etmekte ve vatandaşlarımız nezdinde infial oluşturmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin enerji politikalarının, kamu yararı esas alınarak yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, 4 başlıkta kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önem taşıdığı bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye, enerji maliyetlerini vatandaşa yansıtmamak için güçlü bir sübvansiyon politikası izlemektedir" başlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin enerji piyasalarındaki küresel dalgalanmalara rağmen vatandaşları korumak amacıyla güçlü sübvansiyon politikalarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Son 3 yılda enerji faturalarına 1 trilyon liranın üzerinde sübvansiyon sağlanmıştır ve halihazırda doğal gaz faturalarında yaklaşık yüzde 44 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır. 2025'te yalnızca doğal gaz için sağlanacak sübvansiyonun 200 milyar lirayı aşması beklenmektedir. 2002'de 100 metreküp doğal gazın asgari ücret içindeki payı yüzde 26 iken, bu oran günümüzde yüzde 5,9'a kadar gerilemiştir."

"Yerli doğal gaz üretimi, arz güvenliğini artırmaktadır" başlığında ise enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'nin, stratejik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği anımsatılarak, bu çerçevede son 10 yılda yerli doğal gaz arzının yüzde 59 oranında artırıldığı bilgisine yer verildi.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim kapasitesinin 9,5 milyon metreküp seviyesine ulaştığı belirtilerek, Osmangazi Üretim Platformu'nun devreye girmesiyle bu kapasitenin 2026'da 20 milyon metreküpe, 2028'de ise 40 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

"Küresel enerji jeopolitiği, doğal gaz fiyatlarında dalgalanmalara yol açmaktadır" başlığında da enerji piyasalarının son yıllarda ciddi jeopolitik baskılara maruz kaldığı hatırlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'ya doğal gaz sağlayan 4 ana hattın işlevselliğini ciddi biçimde azaltmıştır. OPEC'in arz kısıtlamaları, enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratmaktadır. LNG piyasasındaki dalgalanmalar, Avrupa'yı daha pahalı ve riskli lojistik rotalara yöneltmiştir. Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gelişmeler, küresel enerji piyasalarını kırılgan hale getirmiştir. Bu nedenle, 'dünyada doğal gaz fiyatları düştü' iddiası bağlamından kopuk ve yanıltıcı bir değerlendirmedir. Uzman görüşü gibi sunulan bazı kıyaslamalar ise metodolojik olarak eksik ve yanıltıcıdır."

"Fiyat ayarlamaları enflasyonla mücadele süreciyle uyum içindedir" başlığında ise şunlar kaydedildi:

"Doğal gaza yapılan sınırlı fiyat düzenlemesi, ne keyfi bir uygulamadır ne de fahiş niteliktedir. Düzenlemeler, uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz kuru, ithalat maliyeti ve sübvansiyon yükü gibi göstergeler dikkate alınarak ve enflasyonla mücadele hedefiyle uyumlu bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca, temmuz ayında yapılan fiyat düzenlemesinin, sosyal medyada öne sürüldüğü gibi, memur ve emekli maaş zamlarını etkileyecek bir zamanlamayla ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, spekülatif olup herhangi bir bilimsel temele dayanmamaktadır.

Netice itibarıyla, ilgili gazetede yer alan ve sosyal medyada yayılan haberler, gerçeklikten uzaktır, devletin enerji politikalarını çarpıtmaktadır ve kamuoyunu bilinçli olarak yanıltmaya yöneliktir. Enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde yetkili ve resmi kaynakların açıklamalarına itibar edilmesi önem arz etmektedir."

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