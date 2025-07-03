Survivor yarışmacısı Almeda Baylan boşanıyor! İhanet iddiaları gündemde...

Survivor All Star 2025'te yarışırken diskalifiye olan Almeda Baylan'dan gelen son haber sevenlerini üzdü. Survivor Almeda, eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını sosyal medyadan duyurdu. Çıkan haberlerin ardından Ercan Baylan, Instagram'daki son paylaşımıyla kafa karışıklığı yaşattı.

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Survivor 2025'in şampiyon adaylarından Almeda Baylan'ın diskalifiye olması yarışmaya damga vurdu. Yarışmada 29 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen Almeda, burnundan estetik ameliyatı oldu.

''İYİ NİYETİMLE ÖDEDİM''

Diskalifiye olan Almeda, İstanbul'a geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Almeda, "Nasıl başlasam bilmiyorum. İçim buruk kalbim kırık. Yediler bizi sizlerin hakkını nasıl öderim. Beni hiç yalnız bırakmadınız sizlere çok şey borçluyum. Biz bir aile olduk. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmezdim. Umarım sevginize layık olabilmişimdir. Her şeyi tek tek anlatacağım yapılan oyunları! Bu hikaye şu anlık yarıda kaldı ama daha bitmedi. Bana yapılan bu oyunun bedelini iyi niyetimle ödedim" diyerek 2026'ya katılacağının sinyalini verdi.

''YARIŞMADA 29 KİLO VERDİM''

Survivor'da kaldığı sürede 29 kilo verdiğini söyleyen Almeda Baylan'ın fit hali dikkat çekti. Almeda, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Burnundan operasyon geçirdiği öğrenilen Almeda'nın ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıkmıştı.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI AMA...

Almeda, geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen 'Neden tep teksin, eşin nerede?' sorularına sinirlenmişti.

Eşiyle ilgili gelen sorulara yanıt veren Almeda, şu sözleri kullanmıştı:

''Arkadaşlar merhaba. Sürekli DM'de veya yorumlarda eşimden bahsediliyor. Eşin niye yanında yok, eşinden boşanacak mısın? Arkadaşlar siz beni tanıdınız, eşimi tanımadınız. Ben bu arada boşanacaksam da böyle bir açıklama yapardım. İnsanların özel hayatı var ya. Bu benim özel hayatım. Ben eşimle tanınmadım, yalnız tanındım. Eşim zaten benim yanımda. Lütfen herkes kendi hayatına baksın, kendi hayatıyla ilgilensin. Bir açıklama getirmek istedim. Ben belli bir yaşta insanım. Bir yerlere yalnız gidebilirim. Benim bir evcil hayvanım var, eşimin evde kalıp onunla ilgilenmesi lazım. Bu eş muhabbeti çok sıktı. Zaten gerektiği yerde tatile birlikte gidiyoruz. Ben bunun çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Özel hayatımda, özel kararlarımda ne istersem onu yaparım. Biraz anlayış istiyorum lütfen. Bu şekil bir baskı hiç hoş değil. Sadece bunu belirtmek istedim.''

SÜRPRİZ BOŞANMA AÇIKLAMASI

Bu açıklamadan günler sonra Survivor Almeda, eşi Ercan Baylan ile ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

Uzun süredir evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını duyurdu.

Survivor Almeda, ayrılıkla ilgili; ''Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Boşanma açıklamasının ardından Instagram'dan yeni bir paylaşım daha yapan Almeda Baylan, şu sözleri kullandı:

İHANET VURGUSU

''Neden uzak durdum hiç sordunuz mu neden hiç bahsetmedim hiç sordunuz mu? Yarışma öncesi neler yaşadım hiç merak ettiniz mi? Ne yaşadığımı kim nereden bilir. Ben kendimle hep savaştım yarışmada neden agresiftim biliyor musunuz hayır... Her şeyin üstesinden geldim ama bugün yapılanı hiç unutmayacağım. Bir gün ihaneti psikolojik şiddeti yaşayınca anlayacaksınız sizde. Kaçamıyorsun hep o anda takılı kalıyorsun. Çünkü toparlayamıyorsun beni anlayamazsınız, belki de anlatamadığım için hiç anlamadınız''

TAKİPTEN ÇIKTI

Açıklamanın ardından Almeda'nın eşini sosyal medyadan takipten çıktığı görüldü. Ercan Baylan da boşanmayla ilgili kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Boşanma haberlerinin yayılmasının ardından yeni bir paylaşım yapan Ercan Baylan, ''Aralarında ufak bir yanlış anlaşılma olduğunu, şu an sorun bulunmadığını'' belirterek ayrılmaktan vazgeçtiklerini ifade etti.

Konuyla ilgili Almeda Baylan cephesinden bir açıklama gelmedi.

İşte, o paylaşım: