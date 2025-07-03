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Sağlık sorunları yaşıyordu! 18 kilo veren Murat Çalık'tan haber var

Sağlık sorunları yaşıyordu! 18 kilo veren Murat Çalık'tan haber var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklanan ve cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak.

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23 Mart'ta tutuklanan Çalık cezaevine girdikten sonra 18 kilo verdi. Avukatları ise sağlık durumunun hapishane koşulları için uygun olmadığını, akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

NTV'de yer alan habere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın hastalığının nüksettiği belirtildi. Yarın da ameliyata alınacağı öğrenildi.

Murat Çalık'ın 4 Haziran'da yeri değiştirilmiş, Silivri'deki cezaevinden İzmir Buca'daki F Tipi Cezaevi'ne sevk edilmişti.

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