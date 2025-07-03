BIST 10.247
DOLAR 39,86
EURO 47,01
ALTIN 4.290,90
HABER /  DÜNYA

Rus komutan Mihayil Gudkov Kurs bölgesindeki çatışmada öldürüldü

Rus komutan Mihayil Gudkov Kurs bölgesindeki çatışmada öldürüldü

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mihayil Gudkov'un, görev esnasında Kursk bölgesinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Abone ol

Rusya'nın Primorsk Bölge Valisi Oleg Kojemyako, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Mihayil Gudkov ve diğer askerler, Kursk bölgesinde görev esnasında hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gudkov, Pasifik Filosu'na bağlı 155. Deniz Tugayı Komutanı olarak Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlere karşı çatışmalarda yer almıştı.

"Rusya Kahramanı" ünvanına sahip Gudkov, mart ayında Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak atanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Gözler ara zam kararına çevrildi
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Gözler ara zam kararına çevrildi
Kök maaşına zam kapıda!
Kök maaşına zam kapıda!
MSB'den Ay Yıldız Projesi açıklaması
MSB'den Ay Yıldız Projesi açıklaması
İstanbul'da orman yangını çıktı! Anonslar yapılıyor
İstanbul'da orman yangını çıktı! Anonslar yapılıyor
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi ziyaretine ilişkin açıklama
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi ziyaretine ilişkin açıklama
Sağlık sorunları yaşıyordu! 18 kilo veren Murat Çalık'tan haber var
Sağlık sorunları yaşıyordu! 18 kilo veren Murat Çalık'tan haber var
Yapı Kredi Brandverse Awards’ta gümüş ödül kazandı
Yapı Kredi Brandverse Awards’ta gümüş ödül kazandı
Garanti BBVA'dan kişiye özel "Benim Bankacım" programı
Garanti BBVA'dan kişiye özel "Benim Bankacım" programı
Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç
Eyüpsultan'daki cinayet! Kanlı şort ve sandalye detayı korkunç
İsmail Balaban'dan Kırkpınar Yağlı Güreşleri kararı
İsmail Balaban'dan Kırkpınar Yağlı Güreşleri kararı
Lezita, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması listesinde 479'uncu sırada
Lezita, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması listesinde 479'uncu sırada
Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun ilhak açıklamalarına tepki
Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun ilhak açıklamalarına tepki