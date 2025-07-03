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Lezita, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması listesinde 479'uncu sırada

Lezita, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması listesinde 479'uncu sırada

Lezita, 2024'te gerçekleştirdiği 75 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2024" listesinde 479'uncu sırada yer aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lezita, araştırmada "Piliç Eti" sektöründe 2'nci, "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller" kategorisinde 12'nci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Ergül, hedef pazara özel ürün ve satış stratejileri sayesinde yurt dışında da tercih edilen bir marka olduklarını vurgulayarak, "Uzun vadeli işbirliklerine odaklanıyor, yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizi yeni pazarlara sunuyoruz. 2025'te de Türkiye'nin ihracat hacmine katkımızı artırarak, var olan pazarlara yenilerini eklemeye ve global büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hayatın Lezzeti" vizyonlarını, dünyanın dört bir yanına taşımaya odaklandıklarını vurgulayan Ergül, bu yıl ihracat alanında önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını ve AB'ye ihracat izni alarak yeni bir başarı hikayesi yazdıklarını aktardı.

Ergül, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri lezzetli ve yenilikçi ürünlerini artık AB ülkelerinin de tanıyacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AB ihracat izni, Lezita'nın global büyüme stratejisinde kritik bir adım. 70'i aşkın ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla büyümeye devam ederken, ülkemizi Avrupa'da da en iyi şekilde temsil edeceğiz. 2025'teki bir diğer başarımız, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality'ye dahil edilmek oldu. Turquality destek programı çerçevesinde, global marka olma yolculuğumuzu daha da güçlendireceğiz."

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