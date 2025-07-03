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Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Dünü yükselişle kapatan altın yeni güne de yükselişle başladı. Gram altın bugün 4 bin 300 lirayı aştı. Altının ons fiyatında ise yatay bir seyir izleniyor. İşte son durum...

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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 285 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 305 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 100 liradan satılıyor.

Altın ons fiyatı

Altının ons fiyatı, yeni günde yatay seyirle 3 bin 357 dolardan işlem görüyor. Faiz indirim ihtimalinin güçlenmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.

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