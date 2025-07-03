Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Dünü yükselişle kapatan altın yeni güne de yükselişle başladı. Gram altın bugün 4 bin 300 lirayı aştı. Altının ons fiyatında ise yatay bir seyir izleniyor. İşte son durum...Abone ol
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 285 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 305 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 100 liradan satılıyor.
Altın ons fiyatı
Altının ons fiyatı, yeni günde yatay seyirle 3 bin 357 dolardan işlem görüyor. Faiz indirim ihtimalinin güçlenmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.