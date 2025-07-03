İsrail ordusu Suriye'de sivillere ait 15 evi tamamen yıktı

Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde, İsrail ordusunun baskınında sivillere ait 15 ev tamamen yıkıldı.

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Kuneytra’nın güneybatısında yer alan Hamidiye köyünde, İsrail askerleri gece saatlerinde herhangi bir uyarıda bulunmadan 15 aileden evlerini boşaltmalarını istedi.

Aileler evlerinden çıkarıldıktan kısa süre sonra, İsrail ordusuna ait iş makineleriyle iki katlı yapılar yerle bir edildi.

Sivillere ait evlerin yıkılmasının ardından, İsrail güçleri bölgede askeri noktalar kurarak söz konusu arazileri işgal altına aldı.

İsrail güçlerince evi iş makineleriyle yıkılan Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde hiçbir ön uyarı yapılmadan, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte evinden zorla çıkarıldıklarını söyledi.

İsrail güçleri tarafından yıkılan evlerin yerine askeri noktalar kurulduğunu ifade eden Ali, "Bizi gece saat 21.30’da evimizden çıkardılar. Kısa süre sonra evimizin gözlerimizin önünde yıkıldığını gördük. İçerideki eşyalarımızla birlikte her şeyimiz gitti." dedi.

Ali, evin babasından miras kaldığını ve herhangi bir silahlı yapıyla bağlantısı olmadığını belirterek, İsrail’in "güvenlik" gerekçesinin asılsız olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Hamidiye Köyü’ne dikkati çeken Ali, "Biz siviliz. Devlet memuruyum, her gün işe gidip geliyorum. Ne silahımız var ne de bir tehdit oluşturuyoruz. Ama yine de evimizi başımıza yıktılar." ifadelerini kullandı.

"Bize hiçbir uyarı yapılmadı"

İsrail ordusunun son 6 aydır bölgede bir askeri nokta kurduğunu ancak bu süre içinde köylülerle herhangi bir gerginlik yaşanmadığını belirten Ali, kendilerine kısa süre önce "eşyalarınızı alabileceksiniz" denmesine rağmen, hiçbir uyarı yapılmadan evlerinin eşyalarla birlikte yıkıldığını vurguladı.

Ali, "Evimiz artık yok. Ne temel kaldı, ne duvar, ne pencere. Çocuklarım inanamıyor. 14 yıl sonra dönüp yeniden yaşamak istediğimiz evimiz yerle bir oldu." şeklinde konuştu.