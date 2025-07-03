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Yalı Çapkını'nda rol almıştı! Sevilen oyuncu Türkü Su Demirel Karadeniz dizisi kadrosuna dahil oldu...

Yalı Çapkını'nda rol almıştı! Sevilen oyuncu Türkü Su Demirel Karadeniz dizisi kadrosuna dahil oldu...

Merakla beklenen Gözleri Karadeniz dizisi için hazırlıklar sürüyor. Dizinin kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Diziye Yalı Çapkını dizisinden de bir isim dahil oldu. İşte dizi ile ilgili detaylar...

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ATV, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Aşiret dizilerinin çok sevildiği bu dönemlerde Karadeniz dizisi yaparak farklılık yaratmayı hedefleyen kanal, Gözleri Karadeniz dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusunun Gözleri Karadeniz dizisinde rol alacağını duyurdu.

Yalı Çapkını'nda rol almıştı! Sevilen oyuncu Türkü Su Demirel Karadeniz dizisi kadrosuna dahil oldu... - Resim: 0

BOMBA PROJE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sen Anlat Karadeniz, Gülbeyaz gibi Karadeniz dizileri televizyon dünyasını bir zamanlar ele geçirmişti. Bunu unutmayan ATV, yeni sezona bomba gibi bir Karadeniz dizisi hazırlıyor.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde yer alacağı 'Gözleri Karadeniz' dizisi şimdiden yeni sezonun en merak edilen işlerinin başında!

Ayten Uncuoğlu, Mehmet Özgür, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Berk Ali Çatal, Eren Ören, Osman Albayrak, Ebru Aykaç , Yonca Şahinbaş, Onur Özaydın ve Gizem Arıkan'ın kadroda yer aldığı Karadeniz dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, bir döneme damga vuran Yalı Çapkını'ndan bomba bir transfer yapıldığını açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nda Serpil'i Türkü Su Demirel, Gözleri Karadeniz dizisiyle anlaştı!

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