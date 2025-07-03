2025 Haziran enflasyonu beklenenden düşük çıktı? Memur ve emekli zammı kesinleşti

Emekli ve memur zammı için gözler 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisindeydi. 2025 Haziran ayı enflasyonu açıklandı Yüzde 1.37 çıktı. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 35.05 olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 15.6 oldu.

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da beklenen enflasyon verisini açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 olurken, yıllık enflasyon yüzde 35.05 oldu. TÜİK enflasyonu beklenenden daha düşük açıklandı. Bu oran emekli ve memurun 6 aylık zammını kesinleştirdi.

Haziran 2025 enflasyon beklentisi ne kadardı?

AA'nın 2025 yılı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla yapılmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 olmuştu.