BIST 10.303
DOLAR 39,88
EURO 47,07
ALTIN 4.305,56
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Azerbaycan'daki vatandaşlarına uyarı: "Temkinli olun"

Rusya'dan Azerbaycan'daki vatandaşlarına uyarı: "Temkinli olun"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’da bulunan Rus vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulundu.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’da bulunan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Rus vatandaşlarına yönelik uyarılar yer aldı.

Azerbaycan’a seyahat edecek Rus vatandaşlarının “ülkedeki durumu” dikkate almaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Azerbaycan’da bulunan vatandaşlarımızı daha dikkatli ve temkinli davranmaya çağırıyoruz.” denildi.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'daki son depremler neyin habercisi? Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama
Bursa'daki son depremler neyin habercisi? Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklama
Trump 'yerle bir edildi' demişti Pentagon'dan İran itirafı
Trump 'yerle bir edildi' demişti Pentagon'dan İran itirafı
Trump İran'ı açık açık uyarmıştı! Yeniden tansiyonu yükseltecek hamle
Trump İran'ı açık açık uyarmıştı! Yeniden tansiyonu yükseltecek hamle
Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil tıra çarptı, sürücü oracıkta can verdi
Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil tıra çarptı, sürücü oracıkta can verdi
Gece yarısı deprem paniği! AFAD açıkladı
Gece yarısı deprem paniği! AFAD açıkladı
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen özel jetin pilotu hayatını kaybetti
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen özel jetin pilotu hayatını kaybetti
Netanyahu'nun oğlu Avner'in adını değiştirdiği ortaya çıktı
Netanyahu'nun oğlu Avner'in adını değiştirdiği ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'tan o isme: Derhal istifa etmeli
ABD Başkanı Trump'tan o isme: Derhal istifa etmeli
Eyupsultan'da direğe çarptı ön camdan fırladı hayatını kaybetti
Eyupsultan'da direğe çarptı ön camdan fırladı hayatını kaybetti
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var...
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var...
Galatasaray'dan iç transfer! Sözleşmesi resmen uzatıldı
Galatasaray'dan iç transfer! Sözleşmesi resmen uzatıldı
Özgür Özel’in LeMan savunmasına Aslı Baykal’dan tepki
Özgür Özel’in LeMan savunmasına Aslı Baykal’dan tepki