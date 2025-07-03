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Özgür Özel’in LeMan savunmasına Aslı Baykal’dan tepki

Özgür Özel’in LeMan savunmasına Aslı Baykal’dan tepki

LeMan dergisinin Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’yı melek figürleriyle tasvir ettiği karikatür kamuoyunda tepkilere neden olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karikatürü Gazze’de ölen çocukların temsili olarak değerlendirdiğini söyledi. Eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ise Özel’in açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki göstererek, "Dinlerde melekler ne zamandan beri ölümlü oldu, onu da bir ara anlatır artık" ifadelerini kullandı.

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LeMan dergisinin 26 Haziran sayısında yayınlanan, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın Gazze’deki bombalanan bir sahnenin üzerine “melek” figürleri olarak tasvir edildiği karikatür, Türkiye’de büyük tartışma yaratmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çizimi “Ben karikatüre baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Bunu ‘Hz. Muhammed’i resmetmişler’ olarak söylüyorlar” şekilde yorumlayarak, karikatürün doğrudan Hz. Muhammed’e yönelik olmadığını, ancak toplumsal linç dalgasına sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Eski CHP lideri Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in karikatür açıklamasına tepki gösterdi.

Aslı Baykal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP genel başkanı LeMan dergisindeki karikatüre bakınca hayatını kaybetmiş melekler görüyormuş. Dinlerde melekler ne zamandan beri ölümlü oldu onu da bir ara anlatır artık.

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