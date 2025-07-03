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Gece yarısı deprem paniği! AFAD açıkladı

Gece yarısı deprem paniği! AFAD açıkladı

Dün Bursa ve Erzurum sallandı. Gece saatlerinde de Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 7 km derinlikte kaydedildi.

Gece yarısı deprem paniği! AFAD açıkladı - Resim: 0

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