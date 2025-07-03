Gece yarısı deprem paniği! AFAD açıkladı

Dün Bursa ve Erzurum sallandı. Gece saatlerinde de Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 7 km derinlikte kaydedildi.
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 7 km derinlikte kaydedildi.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.
Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.