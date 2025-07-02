DMM'den Özgür Özel'in açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'a yönelik ifadelerini sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, yargıya yönelik tehditkâr söylemlerin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı, devam eden adli süreçlere yönelik siyasi yorumların ise adaletin tecellisini engellemeye yönelik çabalar olduğu vurgulandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, Özel’in ifadelerinin yargı bağımsızlığına yönelik "kabul edilemez bir saldırı" olduğu belirtilerek, hukuki sürecin "operasyon", "komplo" ya da "siyasi intikam" gibi ifadelerle çarpıtılmasının, adaletin tecellisini engellemeye yönelik bir girişim olduğu vurgulandı.

DMM açıklamasında, İzmir’de kentsel dönüşüm kooperatiflerine ilişkin yürütülen soruşturmanın, bağımsız yargı tarafından usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın hukuki temele dayandığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu kapsamda görevini yerine getirdiği ifade edildi.

Özgür Özel’in “Akın Gürlek ile yarışan sonunda Akın Gürlek ile birlikte hesap verir” şeklindeki açıklaması için “pervasız tehdit dili” ifadesi kullanıldı. Bu sözlerin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkat çeken DMM, “Erdoğan’ın hepsinden haberi var” şeklindeki iddiaların da somut bir delile dayanmadığını ve yargı süreçlerini siyasallaştırmaya hizmet ettiğini belirtti.

Açıklamanın sonunda, hiçbir kişi ya da makamın yargı organlarını hedef gösterme ya da etkileme hakkına sahip olmadığı vurgulandı. Devam eden soruşturmalara ilişkin gizlilik kararlarına rağmen yapılan açıklamaların, kamuoyunun yargıya olan güvenini zedelediği ifade edilerek, siyasi liderler sağduyuya ve yargı kararlarına saygıya davet edildi.