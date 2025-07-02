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OYAK Yönetimi Kurulu Başkanlığına Zekai Aksakallı atandı

OYAK Yönetimi Kurulu Başkanlığına Zekai Aksakallı atandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Zekai Aksakallı, OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Zekai Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

OYAK çalışanlarına gönderilen e-postada "2016'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan (E) Tümg. Sayın Mehmet Taş, bu kıymetli görevi bugün itibarıyla (E) Korg. Sayın Zekai Aksakallı'ya devretmiştir" denildi.

ZEKAİ AKSAKALLI KİMDİR?

1977 yılında Erzurum Lisesi’nde okurken takım halinde önce Türkiye şampiyonluğunu kazandı, ardından Avusturya’da yapılan liseler arası Dünya Kros Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti. Liseden mezun olduktan sonra girdiği Kara Harp okulundan 1984 yılında tank teğmen olarak Türk Silahlı kuvvetler safına katıldı.

Türk Silahlı kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde görev yaptıktan sonra 2009 yılının Ağustos ayında Tank Kurmay Albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti.

2013 yılında tümgeneralliğe terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrası koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığını darbecilerden kurtarmakta büyük rol oynadı.

Zekai Aksakallı, Nursel Aksakallı ile evlidir ve iki çocuğu vardır. Zekai Aksakallı, 2016 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sonunda korgeneralliğe terfi etti. 20 Ağustos 2017 tarihinde Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu.

23 Temmuz 2020 tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, “2. Kolordu komutanı” görevinden kadrosuzluk sebebiyle emekli edildi.

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