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TMSF, Türkiye’nin Lider Mobilya Markası İstikbal İçin Satış İhalesi Başlattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye’nin en köklü ve güçlü mobilya markalarından biri olan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ için satış ihalesine çıktığını duyurdu. İhale ilanı, 1 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

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TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazine mülkiyetine geçmiş bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin %100 oranındaki hisseleri, yatırımcılara kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale süreciyle sunulacak.

Bilindiği üzere İstikbal Mobilya, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş, Ağır Ceza Mahkemesi’nin müsadere kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından şirket hisseleri Hazine’ye devredilmişti.

Satışa konu İstikbal Mobilya’nın muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL (12.500.000.000 TL) olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, satış ilanında belirtilen koşulları sağlayan yatırımcılar tarafından TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul adresinden temin edilebilecek. Yatırımcılar, 4 Temmuz - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında İstikbal Mobilya tesislerini ziyaret ederek şirketle ilgili detaylı bilgi alabilecek ve veri incelemesi yapabilecek.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, hazırladıkları kapalı teklif zarflarını en geç 29 Eylül 2025 saat 16.30’a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekiyor.

Teklifler, 30 Eylül 2025 saat 10.00’da TMSF Genel Merkezi’nde yatırımcıların veya yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak, ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

İhale sürecine ilişkin tüm detaylara www.tmsf.org.tr internet sitesinden, TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’ndan (Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul) veya 0 212 340 14 94 / 0 212 340 18 14 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

TMSF, Türkiye’nin Lider Mobilya Markası İstikbal İçin Satış İhalesi Başlattı - Resim: 0

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