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Hikmet Çetin’den Yarkadaş’ın 'Fethullah Gülen' iddiasına yalanlama

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in görevde olduğu dönemde Fethullah Gülen ile gizli bir görüşme yaptığını iddia etti. Yarkadaş’ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, “Ne gizli ne de yüz yüze görüşmem olmamıştır” diyerek iddiaları yalanladı.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, önceki gün katıldığı bir televizyon programında CHP eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in, görevde olduğu dönemde Fethullah Gülen ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yarkadaş, “Birisi de çıkıp, Hikmet Çetin genel başkan iken Fethullah Gülen’le gizli görüştü, onu neden yanınızda tutuyorsunuz dese ne olacak? Büyük kriz çıkar,” ifadelerini kullandı. 

Hikmet Çetin’den cevap geldi

İddiaların ardından sosyal medya platformu X’te açıklama yapan Hikmet Çetin, iddiayı yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ne gizli ne de yüz yüze görüşmem olmamıştır.”

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