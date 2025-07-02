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Pelin Karahan'ın motosiklet keyfi! Fiyatı dudak uçuklattı...

Pelin Karahan'ın motosiklet keyfi! Fiyatı dudak uçuklattı...

Oyuncu Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Üç tekerlekli bisikletini görenler hayran kaldı. Ünlü oyuncunun motosikletinin fiyatı ise şok etkisi yarattı.

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Oyuncu Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Üç tekerlekli motosikletleriyle görüntülenen çift, kışın yorgunluğunu atıyor. Motosikletleriyse, fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

PEK ÇOK YAPIMDA YER ALMIŞTI

Pelin Karahan rol aldığı Kavak Yelleri ve Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan oyuncu, şimdilerde ailesiyle tatil yapıyor. Pelin Karahan'ın, eşi Bedri Güntay ve iki oğluyla tercih ettiği yer ise Bodrum Cennet Koyu oldu.

MİLYONLUK MOTOSİKLETİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kışın yorgunluğunu atan Pelin Karahan ile Bedri Güntay, üç tekerlekli motosikletleriyle gezerken görüntülendi. Basın mensuplarına selam veren çiftin motosikletleri, fiyatıyla duyanları şoke etti.

Bedri Güntay ile Pelin Karahan'ın üç tekerlekli motosikletlerinin değerinin, 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

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