Tabela değişiyor depoları fulleyin! Benzin, motorin ve LPG'ye otomatik zam!

Yılın ilk 6 ayına ait Yİ-ÜFE verileri doğrultusunda benzin, motorin ve LPG fiyatlarında dikkat çeken oranlarda artış bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarına yarın itibarıyla ÖTV kaynaklı otomatik zam yansıyacak.

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Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmişken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yarın itibarıyla otomatik zam uygulanacak.

ÖTV tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına göre güncelleniyor. Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12,92 olarak kaydedilirken, Haziran ayı için de yaklaşık yüzde 1 ila 2 aralığında bir artış öngörülüyor.

NTV'de yer alan habere göre, Haziran ayında Yİ-ÜFE'nin yüzde 1,5 civarında gerçekleşmesi halinde, 6 aylık kümülatif ÜFE yüzde 14,61 seviyelerine ulaşacak. Bu oran da, başta akaryakıt olmak üzere birçok üründe fiyat artışını tetikleyecek.

ZAM TUTARI NE KADAR OLACAK?

Tahmini hesaplamalara göre, ÖTV kaynaklı zamla birlikte litre başına;

Benzine: yaklaşık 2,10 TL,

Motorine: yaklaşık 1,97 TL,

LPG’ye: yaklaşık 1,61 TL artış yapılması bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin:48.93 TL/LT

Motorin:50.24 TL/LT

LPG:25.09 TL/LT



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin:48.79 TL/LT

Motorin:50.13 TL/LT

LPG:24.49 TL/LT