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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı belli oldu!

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imza sayısı belli oldu!

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul yapılabilmesi için toplanan imzalar, sarı-lacivertli kulübün divan başkanlığına teslim edildi.

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Fenerbahçe'de mevcut yönetimin istifası için başlatılan imza kampanyasının ardından Başkan Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylıklarını açıklarken önceki gün ise Sadettin Saran'dan da adaylık açıklaması gelmişti.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye gidilmesi amacıyla toplanan 9950 imza, kulübe teslim edildi. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada “9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik.” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz da 9 bin 700 imzayı kulübe teslim ettiklerini dile getirdi.

Tüzük gereği seçim için 9 bin 400 imza gerektiğini vurgulayan Yılmaz, daha önceden de bireysel olarak kulübe 250 imzanın verildiğini ve toplamda 9 bin 950 imzaya ulaşıldığını ifade etti.

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