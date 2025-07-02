Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sonra ikinci isim tamam plan değişti

Transferdeki sessizliğini Jhon Duran ile bozmaya hazırlanan Fenerbahçe, Marco Asensio'da da sona geldi. Kiralık transfer için başlayan sarı - lacivertliler, Asensio'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi.

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Süper Lig ve Avrupa'da geride kalan sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Fenerbahçe, futbolda yeni bir yapılanmaya gitmiş ve sportif direktör Mario Branco'nun yerine Devin Özek'i getirmişti.

Leverkusen'den Fenerbahçe'ye gelen Özek, ilk transferini Jhon Duran ile yapmak üzere... Al Nassr ve Duran ile anlaşmaya varan sarı - lacivertliler, oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.

Kolombiyalı yıldızı kısa sürede açıklaması beklenen sarı - lacivertlilerin ikinci transferinin de Marco Asensio ya da Milan Skriniar olması öngörülüyor.

MOURINHO GÖRÜŞMÜŞTÜ

Marco Asensio için bir süredir hem PSG hem de oyuncu tarafıyla temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da devreye girmiş ve geçtiğimiz gün İspanyol yıldızla görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti.

PLAN DEĞİŞTİ: BONSERVİS

El Chiringuito'nun haberine göre ilk olarak görüşmelere kiralık transfer için başlayan sarı - lacivertliler, Asensio'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi.

"15 MİLYON EURO"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için 15 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi.

PSG ÇOK SICAK

Öte yandan Paris Saint-Germain'in hem maaş bütçesinde yer açmak hem de gelir elde etmek istediği için Asensio'nun satışına sıcak baktığı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun yarısında Aston Villa'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, PSG ve İngiliz kulübünde çıktığı 37 maçta 10 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.