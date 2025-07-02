İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' paylaşımı: Boyun eğmeyeceğiz

Tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlenen mitinge ilişkin paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yılmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Biz kazanacağız, millet kazanacak" ifadelerini kullandı.Abone ol
CHP, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günü nedeniyle dün İstanbul Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" düzenledi.
İmamoğlu da, sosyal medya hesabından mitinge ilişkin paylaşımda bulundu.
Mitinge katılanların görüşlerinin yer aldığı bir video ile paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yılmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Biz kazanacağız, millet kazanacak."