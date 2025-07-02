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Günün kahramanı oldu! Şoförü rahatsızlanan otobüsü durduran muavin onlarca kişiyi kurtardı...

Günün kahramanı oldu! Şoförü rahatsızlanan otobüsü durduran muavin onlarca kişiyi kurtardı...

Ankara'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün şoförü Hasan A., direksiyon başında rahatsızlanıp bayıldı. Muavin Ozan Ceylan (26) korku dolu o anlarda soğuk kanlı davrandı ve seyir halindeki aracı durdurdu.

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Ankara'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün şoförü Hasan A., direksiyon başında rahatsızlanıp bayılınca, muavin Ozan Ceylan (26), seyir halindeki otobüsü kaza yaşanmadan durdurdu. Muavinin otobüsü durdurmaya çalışması ve yolcuların yaşadığı panik cep telefonuyla görüntülendi.

Ankara'dan geçen hafta cumartesi Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan 06 EHP 14 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Hasan A., Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlandı. Hasan A. bayılırken, durumu erken fark eden muavin Ozan Ceylan, şoförün yanına oturup direksiyonu tuttu. Muavin, seyir halindeki otobüsü kaza yaşanmadan durdurmayı başardı. Bu sırada yolcular büyük panik yaşadı. Rahatsızlanan şoför hastaneye kaldırılıp, tedavi edilirken, yolcular aynı otobüste başka bir şoför tarafından Antalya'ya götürüldü.

'HEMEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ ALDIM'

Kazayı önleyen muavin Ozan Ceylan, firma tarafından parayla ödüllendirildi. Ozan Ceylan, 2 yıldır aynı firmada muavinlik yaptığını söyleyerek, "Kaptanın tansiyonu düştü ve baygınlık geçirdi. O an müdahale etmek zorunda kaldım. Hemen direksiyon hakimiyetini elime aldım. Yavaştan frene basmaya başladım. Yolcuları arkada panik olmasınlar diye sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonrasında aracı sağa doğru yanaştırıp, dörtlüleri yakıp, el frenini çekerek yardım istedim" dedi.

Arkadan gelen bir araçta bulunan doktorun şoföre müdahale ettiğini anlatan Ozan Ceylan, "Kaptanımızdan bir şey yok. Yedek kaptanımız ile yola devam ettik. O an tabii 40 yolcunun canı bizlere emanet. Bu sebepten dolayı ilk onların canını düşünerek, bu şekilde direksiyona atladık. Yolcular tabii korku dolu anlar yaşadığımız için panikledi. Ama daha sonrasında kendimizi toparladık; yolcularımızı sakinleştirdik. Kaldığımız yerden seferimize devam ettik. Daha büyük bir facia olabilirdi. O anda otobüs devrilebilirdi, şarampol tarafına gidiyordu zaten. O anda yan koltukta olduğumdan dolayı direkt hemen atlamak zorunda kaldım. Hemen şoförün yanında hostes koltuğundaydım. Ayakta direksiyon hakimiyetini aldım h emen. Olay sonrası yolculara ve kaptana bir şey olmamasıyla mutlu oldum, gururlandım" dedi. 

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