Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin Al Nassr'ından bir yıllığına kiraladığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi. Kolombiyalı forvet, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Genç golcünün sarı-lacivertlilere maliyeti ise belli oldu.

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Fenerbahçe, yaz transfer döneminin ilk gününde flaş bir hamleyle dünyayı salladı. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir radarında olan 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Jhon Duran’ı İstanbul’a getirdi.

Özel bir uçakla önceki gece Kolombiya’dan hareket eden Duran’a, menajeri Jonathan Herrera ve futbol direktörü Devin Özek eşlik etti. Genç golcü, saat 15.30’da İstanbul’a iniş yaptı.



Jhon Duran, geçen sezon Aston Villa’da sergilediği etkileyici performansla adından söz ettirmişti. Al-Nassr, ocak ayında 77 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Duran’ı kadrosuna katarken, bu transfer için Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’ye geçişine onay vermişti. Şimdi iki yıldız, Sarı-Lacivertli formayla aynı takımda buluşacak.



Duran, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Al-Nassr ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Al-Nassr’da yıllık 19.5 milyon Euro kazanan genç forvetin maaşının büyük kısmı Fenerbahçe tarafından karşılanacak. İmza parası ve menajer komisyonuyla birlikte transferin toplam maliyeti 20 milyon Euro’yu aşacak.