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Doğal gaza zam geldi! Sanayi düşük evlerde kullanılan gazın zammı yüksek oldu

Doğal gaza zam geldi! Sanayi düşük evlerde kullanılan gazın zammı yüksek oldu

2 Temmuz 2025 itibariyle doğal gaz büyük zam gördü. Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 24,6 zam yapıldı. Sanayideki doğal gaz ücretindeki zam daha düşük tutuldu.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Buna göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları nezdinde doğalgaz fiyatlarında artış yaşandı.

DOĞALGAZA YÜZDE 24,6 ZAM

Buna göre, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarında ortalama yüzde 24,6 artış yaşanacak.

Sanayi tüketicileri için de yüzde 7,86 zam yapıldı.

Yeni tarife, bugünden itibaren (2 Temmuz) geçerli olacak. 

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