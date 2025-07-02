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Adana merkezli 7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildiğini, örgüt üyesi 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, Adana, Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bu kapsamda 38 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını kaydeden Yerlikaya, "Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I'nın (yurt dışı firar) yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Adana Valisi'ni, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığını, operasyonları gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürü'nü ve il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri mücadelede milletin desteği ve duyarlılığına değinerek, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

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