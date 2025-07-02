İflasın eşiğine geldi! Türk akaryakıt devi hisselerini sattı

Türkiye'nin 29 ilinde yaklaşık 100 akaryakıt istasyonu ile hizmet veren Euroil, nisan ayında konkordato ilan etmişti. Şirketin hisselerinin yüzde 20'si ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 120 milyon TL bedel karşılığında satın alındı.

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Nisan ayında konkordato ilan eden ve İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verilen akaryakıt sektörünün önemli markalarından Euroil, hisselerinin yüzde 20'sini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye sattı.

Sözcü'de yer alan habere göre Euroil Enerji'nin yüzde 20'si karşılığında 120 milyon TL ödendiği öğrenildi.

100'ÜN ÜZERİNDE AKARYAKIT İSTASYONU BULUNUYOR

Euroil Enerji, çoğunluğu taşrada olmak üzere 100'e yakın akaryakıt istasyonu işletmekte. Ayrıca şirketin Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’de depolama tesisleri bulunduğu biliniyor. Yapılan satış sonrası İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiser heyeti, şirketin mali tabloları için temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapacak.