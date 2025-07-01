Orman yangınlarında son durum! 4 gündür alev alev yanıyor, Manisa ve İzmir'de durum kötü
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürerken Manisa'da yangının 4. gününe girildi. Öte yandan İzmir'de çok sayıda ev ve otomobil yangınlar nedeni ile kullanılamaz hale geldi. İşte yurt genelinde orman yangınlarında son durum...
Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı.
Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor. Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor.
Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.
HATAY'DA YANGIN DÜN BAŞLADI
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.