Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki: Ciddi bir sorumsuzluk örneği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı “cunta başkanı” ifadesine sosyal medya hesabından sert tepki göstererek, söz konusu ifadelerin millet iradesine ve toplumsal barışa zarar verdiğini belirtti. Altun, İBB’ye yönelik yargı süreçlerinin bağımsız mahkemelerce yürütüldüğünü vurgularken, “kayyım listesi” ve “darbe” iddialarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.

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İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği 'cunta başkanı' sözlerine tepki gösterdi.

ALTUN'DAN ÖZEL'İN O SÖZLERİNE TEPKİ

Altun açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik ‘cunta başkanı’ gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir. Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi ‘siyasi muhalefet’ saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"İBB'YE İLİŞKİN YARGI SÜREÇLERİ, BAĞIMSIZ MAHKEMELER ELİYLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Altun, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yargı süreçleri, bağımsız mahkemeler eliyle yürütülmektedir. Devam eden bu hukuki sürece yönelik ‘darbe planı’, ‘cunta’, ‘komplo’ gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır. Ayrıca, herhangi bir somut veriye dayanmayan ‘kayyım listeleri hazırlandı’ şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir" açıklamasında bulundu.

“HİÇ KİMSE, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ HİÇE SAYAMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunduğunu ifade eden Altun, "Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır" dedi.

EFKAN ALA'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Hayatını cuntacılarla ve darbelerle mücadeleye adamış, bu süreçlerin tamamında başarılı olmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün kullandığı ifadeler, ancak bu sözleri sarf eden kişinin içinde bulunduğu hal-i pür melalini yansıtmaktadır."