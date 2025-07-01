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ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı Senato'dan geçti

ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı Senato'dan geçti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti.

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Tüm Demokrat senatörlerin kabul edilmemesi yönünde oy kullandığı tasarıya, Cumhuriyetçi senatörlerden de Susan Collins, Rand Paul ve Thom Tillis karşı çıktı.

ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance ise 50-50 eşitliği bozarak, tasarının Senato'dan geçmesini sağladı.

Böylelikle, kapsamlı vergi indirimlerini içeren, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan tasarı, Senato'da 24 saatten fazla süren tartışmaların ardından 50'ye karşı 51 oyla kabul edilmiş oldu.

Tasarının, ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin vergi tasarısının 4 Temmuz'a kadar geçirilmesi için çalışması bekleniyor.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor.

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