MİT Başkanı Kalın’dan Erbil’de kritik temaslar

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Irak’a giderek Erbil’de IKYY yetkilileri ve KDP lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmelerde İran-İsrail gerilimi sonrası bölgesel istikrar, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca, Irak merkezi yönetimi ve IKYY ile temasların sürdürüleceği vurgulandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak için bugün Irak'a gitti.

KALIN’DAN ERBİL'DE KRİTİK TEMASLAR

Kalın, Erbil’de KDP Lideri Mesut Barzani, IKYY Başkanı Neçirvan Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, IKYY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, IKYY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKYY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Yapılan ikili görüşmelerde; İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum, bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar ele alındı.

Görüşmelerde masadaki en önemli konulardan birisi de ‘Terörsüz Türkiye’ süreci oldu. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.

Bununla birlikte yapılan görüşmelerde Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da detaylarıyla ele alındı, Türkiye olarak, Irak Türkmenlerinin yanında olunduğu iletildi.

Ayrıca, önümüzdeki dönem Merkezi Irak Yönetimi ve IKYY makamları ile temasların artırılarak devam edeceğinin de altı çizildi.